Angustia, depresión y pánico: Jelinek se refirió a millonaria estafa que sufrió

Karina Jelinek está en medio de uno de los peores momentos de su vida, debido a que ha sido víctima de una estafa de miles de dólares por parte de una persona muy cercana a ella.



La morocha fue contactada por el periodista Lío Pecoraro, para que ofreciera detalles de la terrible situación en la que está metida y que se ha comentado en varios programas de televisión. En primer lugar, se mostró renuente a hablar abiertamente de lo que había sucedido y expresó: "Estoy un poco angustiada y me agarró eso. Pánico, ansiedad por un tema personal, me estafó mi mejor amigo".



Una de las razones por las que Jelinek accedió a hablar de lo ocurrido, fue para llevar calma y tranquilidad a su fanaticada, de hecho, le pidió al periodista que transmitiera la información: "Estoy bien de salud, como bien. Acláralo porfa porque me siguen muchas chicas adolescentes".



Después de que Pecoraro le afirmara a Karina Jelinek que haría lo que le pidió, la modelo comenzó a ofrecer más datos sobre lo mal que la ha pasado con esta difícil traición que le ha tocado vivir: "Estuve muy deprimida, llorando mucho". Además, le contó cómo fue que esta persona tuvo acceso a su dinero: "Le pedí que me guarde mis ahorros. Años de trabajo. Todo lo del 'Bailando', los años que estuve, etc. Era mi mejor amigo. Y como no soy de ahorrar mucho, me gusta ayudar a mi familia, le pedí que me guarde".



Para Jelinek este dinero era muy importante, ya que con él haría realidad su sueño de convertirse en madre a través de un proceso de subrogación y precisamente en medio de todas las diligencias para que se diera, fue cuando cayó en cuenta de que los ahorros de toda su vida habían sido robados.



Cómo fue estafada Karina Jelinek

Fue en "A la Tarde" (América TV) donde la reconocida abogada Ana Rosenfeld develó cómo fue que Karina Jenilek perdió aproximadamente 200 mil dólares y ciertas joyas importantes: "Ella tenía un dinero ahorrado producto de tantos años de trabajo. Lamentablemente, le dio el dinero a una persona que, hoy por hoy, no se lo está devolviendo".



Asimismo, la periodista Cora Debarbieri aseguró anteriormente que Karina fue bien asesorada antes de hacer entrega de este dinero a su mejor amigo: "Dejó todo asentado en una escritura pública. Figura un banco muy importante, el número de la caja de seguridad y más". Según la letrada, gracias esta escritura pública la actriz podrá pelear en la Justicia su dinero. Guido Záffora añadió que en esa caja de seguridad que actualmente no está en manos de Jelinek, se encontraba un anillo de diamantes de Tiffany, el cual estaría valuado en 45 mil dólares.

