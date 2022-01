Lali estrenó “Diva”, con un osado videoclip

Video: Lali estrenó “Diva”

“Una diva soñada, ¿quién me puede culpar? Seda egipcia en la cama, corazón de cristal. Una diosa adorada, un plano terrenal. Vivo de las miradas, lifestyle de superstar”. Así es el estribillo de “Diva”, el tema de Lali Espósito lanzó este jueves.



En el nuevo videoclip, producido por The Movement y bajo la dirección de Renderpanic, se ve a una osada Lali saliendo de una caja fuerte para subirse a un escenario circular e interpretar la canción, con un outfit súper sexy: un vestido dorado brillante, con tacos altísimos y accesorios también al tono.



Fascinados con el nuevo single de su ídola, sus fans no pararon de halagarla.



“Disciplina”, su anterior tema, ya acumula más de 3.5 millones de reproducciones y su videoclip se mantiene en Tendencias de lo más visto en YouTube.