Ezequiel puso a bailar a todos en el anfiteatro de Federación y dejó un consejo

Sociedad Con grandes artistas y propuestas deportivas comenzó la Fiesta Nacional del Lago

La pandemia y el consejo

Divertirse

Video: Ezequiel cerró con uno de sus éxitos e hizo bailar a todos en la Fiesta del Lago

La cumbia santafesina, con su sonido alegre y tropical, ha alegrado a miles de familias de la región y en la noche del jueves, fue un referente de la misma,, puso a bailar a todos en el escenario mayor del Anfiteatro “Juancho Garcilazo” y“Siempre es un placer venir a Entre Ríos y”, resaltó Ezequiel, de 60 años y consideró “es un placer compartir el escenario con muchos artistas”, afirmó uno de los máximos referentes de la cumbia santafesina.En el circuito de la cumbia santafesina existen varios referentes que transitan la profesión desde hace décadas, y mencionan que jamás pasaron por una experiencia como la de la pandemia, en la que no pudieron trabajar durante muchos meses. “Con la pandemia estuvimos muy mal y todavía seguimos recuperándonos. Por eso,”, afirmó el histórico ex integrante de Grupo Trinidad.“A pesar de mi edad, la pandemia me obligó a aprender a utilizar las redes y plataformas. Trato de contestar todos los mensajes, aunque me demoro, pero las redes sociales son fantásticas”, dijo sobre el tiempo de inactividad por la pandemia.Con familias y visitantes de diferentes lugares, que vacacionan en la ciudad de Federación, disfrutaron del show al aire libre y con entrada gratis de uno de los referentes de la cumbia santafesina. “Me saludó una mujer correntina y otra de Buenos Aires. Esta fiesta está muy buena, porque se junta el público de diferentes lugares. Por eso,y agregó que “los santafesinos tratamos de contagiar la pasión que sentimos”, afirmó.