Flavia Palmiero, a los 55 años: en “modo vacaciones” y “primer baño de mar 2022″

Luego de comenzar el año en la Ciudad de Buenos Aires, Flavia Palmiero decidió tomarse un descanso, lejos de la vorágine cotideana y viajar con toda su familia a los Estados Unidos para pasar unos días en las paradisíacas playas de Miami.La modelo aprovecha cada nueva oportunidad de encontrarse con la arena y el mar para promocionar su línea de trajes de baño y esta vez no fue la excepción. La ex participante de “MasterChef Celebrity”, posó en bikini y cautivó a todos sus seguidores en las redes.La empresaria compartió donde se la vio con un conjunto de leopardo y una camisa de jean completando el look bien playero. “Siempre nos encontramos a nosotros mismos en el mar! Es un encuentro magico!”, expresó en la descripción del post que cocechó casi cinco mil “me gusta” en muy pocas horas.Luego subió algunas hisotorias donde se mostró feliz de reencontrarse con la sensación del agua sobre sus pies. “Mi primer baño de mar 2022″, aseguró emocionada.