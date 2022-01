“La resolana quema”: Nati Jota impactó con su bikini amarilla en la playa

Si hay algo que le gusta a Nati Jota es el verano. A través de sus diversos posteos en las redes sociales, manifestó más de una vez cuánto disfruta de esta estación del año a pesar de sus altas temperaturas.Para pasarla aún mejor en esta época, la influencer viajó en año nuevo a Pinamar. Desde allí recibió el 2022 y luego se quedó para vacacionar junto a unos amigos. El sol, la playa, la arena y el estilo son los infaltablas de la joven periodista para hacer de su estadía una experiencia única.En la última semana, Nati Jota protagonizó un book de fotos donde se mostró en bikini y causó sensación con sus curvas.La presentadora posó desde un parador de playa y luego a orillas del mar con su malla amarilla y cautivó a todos. “Mi mamá dice que la resolana quema”, contó elocuente en la descripción ya que el día de las fotografías el cielo estaba nublado.Para el festejo de año nuevo muchas familias mantienen diferentes tradiciones, como la cuenta regresiva hasta llegar a las cero horas, comer doce uvas o besar a un ser querido. Pero Nati Jota tuvo una idea mucho más original y poco antes vista: comenzar el nuevo año debajo de una mesa.A su extraña idea se sumaron sus amigas que segundo años del cambio de almanaque se agacharon debajo de unas mesas de plástico para hacer el conteo y aguradaron allí hasta asegurarse de que el 2022 ya había llegado. Lo impensado fueron los motivos, que la rubia explicó en la descripción del video que subió a su perfil.“Dicen que si empezás el año abajo de la mesa, te va a ir bien en el amor. Las Jota ya hicimos nuestra parte, ahora falta que dejen de ser unos pelotudos”, manifestó irónica. Luego siguió: “La foto demuestra lo indigna que es la cuenta regresiva ABAJO DE UNA MESA y no porque se te cayó un arito sino porque BUSCÁS SUERTE EN EL AMOR, no chau, encontraré el amor pero perdí la dignidad, igual no tenía”.