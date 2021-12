“El mejor plan”: Flavia Palmiero reveló la profesión de su hijo

Durante su paso por MasterChef Celebrity, Flavia Palmiero demostró que no es muy buena en la cocina. Sin embargo, contó que uno de sus hijos le había enseñado algunos trucos culinarios que ella luego pudo aplicar en el programa. Ahora finalmente presentó al responsable: Gianmarco Battellini.El hijo de Flavia Palmiero que vive en Dinamarca trabaja como chef y decidió regresar al país para pasar las fiestas en familia. Durante los preparativos para la Noche Buena, el joven estuvo en cada uno de los detalles de la cena y su mamá no sólo lo acompañó sino que presumió en sus redes.A través de sus historias en Instagram, la conductora compartió algunas imágenes donde se la ve feliz en su casa con su hijo de 27 años. “Cocinando juntos Gianni, el mejor plan”, escribió sobre una de las fotografías donde se los ve en plena preparación, con una bandeja llena de comida, posando a cámara.Luego la conductora subió otra imagen donde finalmente reveló la profesión de Gianmarco. “The best cook” (el mejor cocinero), escribió la pareja del productor Luis Scalella. Para muchos de sus seguidores fue una sorpresa ver al joven ya que Flavia no suele mostrarlo en sus redes sociales.Durante una de las emisiones de Masterchef Celebrity, Flavia Palmiero explicó el motivo por el cual no compartía imágenes con sus hijos. “Nunca los mostré porque ellos eligieron tener un perfil bajísimo y me dijeron ‘mamá, vos elegiste lo que elegiste, pero nosotros no’”, reveló ante Santiago del Moro.Con respecto a Gianmarco, detalló: “Él empezó a cocinar cuando era chiquito y yo ahí empecé a descubrir un poco la cocina, porque la verdad es que yo siempre laburé muchísimo. Mi mamá también trabajó muchísimo y entonces, no hay una gran historia familiar con la cocina”. (Radio Mitre)