Viviana Saccone confesó que estuvo con un hombre “en el baño de un bar”

Una vez más, Viviana Saccone estuvo como invitada en el programa PH, Podemos Hablar y como es común en su personalidad, la actriz no se guardó nada. La revelación surgió cuando el conductor Andy Kusnetzoff fue al grano y preguntó a los famosos presentes sobre sus experiencias sexuales más fuera de lo normal.Ante esto, Viviana Saccone respondió sin dudar lo siguiente: “Yo, de lo que recuerdo cuando estuve en España, el baño de un bar, ese fue el lugar más arriesgado”. La respuesta de la actriz terminó sorprendiendo a los presentes en dicho espacio que se emite por la pantalla de Telefe. Igualmente, ella no dudó en seguir contando los detalles después.En el momento en el que ella fue consultada sobre la formalidad del asunto, la actriz tampoco dudó en contestar los hechos y se expresó de la siguiente manera: “Era una salida con un español, estábamos saliendo”. Al parecer, en su momento fue una cita que terminó con un fuerte detonante en dichas instalaciones de un bar. Esto fue lo que mostró Saccone en una nueva edición del programa de Andy.Por otro lado, hace pocos días Viviana Saccone habló sobre su situación sentimental y contó a través de Mitre Live qué se descargó en su celular una app de citas. “Me la abrió Diego Ramos el día que ensayamos. Me dijo ‘no puede ser que no tengas citas, yo te voy a instalar un Tinder’ y me quedó allí”, fueron las palabras de la actriz.A todo esto, la actriz amplió sobre lo que dijo y aseguró que no le da mucho uso. Así mismo también aclaró el asunto. Al parecer dicha celebridad recibe múltiples propuestas de hombres y mujeres y el celular se le termina colapsando. Por eso no lo estaría usando, o al menos eso explicó.