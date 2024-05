En el primer trimestre, petróleo y gas alcanzaron máximos de producción

La producción de petróleo y gas llegó a máximos de 20 años y 15 años respectivamente en el primer trimestre y el año podría cerrar con nuevos incrementos. El récord redunda en una reducción de las importaciones de energía y mayores exportaciones.



Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en los primeros 3 meses del 2024 la producción de petróleo creció un 8,2% respecto al mismo período del año pasado, marcando el cuarto año consecutivo de crecimiento entre trimestres para la extracción petrolera. Se trata de un máximo que no se registraba desde 2004.



Por su parte, la producción de gas creció un 2% en el primer trimestre del año, registrando su nivel más alto desde 2009 para este período. El sector también marca su cuarto año consecutivo de crecimiento sostenido en la producción. El impulso de Vaca Muerta La cuenca neuquina viene impulsando este crecimiento como resultado de más inversiones y un alto nivel de actividad, especialmente en el yacimiento Vaca Muerta.



“La cuenca neuquina pasó de representar el 40% de la producción nacional de petróleo en 2013 al 62% en 2023. Más aún, ésta representó el 66% de la producción en lo que va del 2024. En el caso del gas, la participación creció del 54% en 2013 al 70% en 2023. La extracción no convencional, que implica la estimulación hidráulica o fracking para obtener hidrocarburos, representa ya más de tres cuartos de la producción de la cuenca neuquina”, señaló la BCR.



“Con estas perspectivas, el 2024 podría cerrar con subas del 7% y 5% en la producción de petróleo y gas. De ser así, estaríamos en máximos desde 2004 y 2008 para estos hidrocarburos. No conforme con ello, en el primer trimestre del año más del 52% del petróleo extraído fue por métodos no convencionales, proporción que se ubicaba en el 19% hace 5 años y en el 1% hace 10 años. No caben dudas que la fuerza de Vaca Muerta y su extracción no convencional espera seguir apuntalando la producción nacional de petróleo y gas”, aseguró la entidad.



Por su parte, YPF inició el proceso de venta de 55 áreas de explotación de petróleo y gas “convencionales” con el objetivo de concentrar los recursos financieros y tecnológicos necesarios principalmente para intensificar la exploración y explotación de los llamados “recursos no convencionales” concentrados en Vaca Muerta, que hasta el momento se desarrolló casi exclusivamente en Neuquén, pero abarca también partes de Mendoza, Río Negro y La Pampa.



En paralelo, ya llegó el buque para perforar el pozo Argerich en la búsqueda de “otra Vaca Muerta” a alrededor de 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata, en la Cuenca Argentina Norte.



Según información de YPF, “en caso de ser exitoso, el proyecto tiene el potencial para alcanzar un volumen de producción de 200.000 barriles diarios con una meseta de producción relativamente constante de entre 4 y 6 años”. Récord de exportaciones Asimismo, el complejo petrolero- petroquímico alcanzó su máximo nominal de exportaciones con USD 2.200 millones. En el primer trimestre se registró un crecimiento del 13% respecto a igual período de 2023. El petróleo fue el principal impulsor del complejo encabezando las ventas al exterior.



En suma, las importaciones de hidrocarburos e insumos se recortaron fuertemente dado el crecimiento productivo del Oil&Gas argentino. En este sentido, las importaciones de petróleo, gas, gasoil y energía eléctrica cayeron un 70% en el primer trimestre del año. De esta manera, pasaron de USD 1.412 millones en los primeros tres meses del 2023 a USD 425 millones este año. (Infobae)