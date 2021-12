“Yo no apreté el gatillo”, dijo Alec Baldwin al dar su versión sobre la tragedia

La defensa de Baldwin



“Ella era alguien amada por todos los que trabajaban con ella, y admirada”, dice Alec Baldwin sobre la fallecida directora de fotografía Halyna Hutchins antes de romper en llanto durante un adelanto de lo que se verá el 2 de diciembre en una entrevista exclusiva al actor por la cadena estadounidence ABC y a la que podrá luego accederse a través de la plataforma Hulu.El 21 de octubre, Halyna Hutchins, directora de fotografía, murió en el set de la película Rust tras ser herida de bala por Baldwin, quien practicaba una escena en la que debía disparar hacia la cámara. Baldwin habría disparado un arma que le fue entregada como “fría”, jerga cinematográfica para referirse a una pistola descargada.La primera entrevista a Baldwin luego de la tragedia la realiza el periodista George Stephanopoulos, ex secretario de Prensa de la Casa Blanca que actualmente trabaja como corresponsal jefe de Washington y como presentador del programa de noticias del domingo por la mañana This Week, por ABC.“Incluso ahora me cuesta creerlo. No parece real para mí”, dice Baldwin en el video.En varias imágenes se puede ver al actor y productor de Rust llorar y secarse las lágrimas mientras escucha las preguntas del periodista. “¿Cómo entró una bala real al set?”, pregunta Stephanopoulos. “No tengo idea. Alguien puso una bala real en el arma, una bala que no debía ni siquiera estar en la propiedad”, contesta Baldwin.“El gatillo no fue apretado. Yo no apreté el gatillo”, enfatiza. “Nunca apuntaría un arma a otra persona y apretaría el gatillo. Nunca”.“Has dicho que no eres una víctima. ¿Esto es lo peor que te ha pasado?”, indaga el periodista. “Sí”, responde Baldwin sin dudarlo un segundo, y repite: “Sí, sí, porque hago memoria y pienso qué podría haber hecho”.La entrevista se emitirá el 2 de diciembre por la noche en EEUU (1 am del viernes UTC).El actor contrató a un ex fiscal federal estadounidense para representarlo en las demandas civiles por el tiroteo que mató a la directora de fotografía.Aaron S. Dyer, un abogado que trabajó durante siete años en la Fiscalía General de Los Ángeles, California, asumirá la defensa de Baldwin y también de la producción del western de bajo presupuesto Rust.Dos miembros del equipo demandaron a Baldwin y los otros productores de la cinta.Serge Svetnoy, jefe de iluminación de la película, presentó hace dos semanas una denuncia por “negligencia” contra el actor, la producción y Hannah Gutierrez-Reed, la armera de 24 años responsable por las pistolas utilizadas durante el rodaje de la película.Svetnoy alega que Baldwin, el subdirector de la película, Dave Halls -quien entregó la pistola al actor durante el rodaje afirmando que estaba descargada-, y Gutiérrez-Reed no siguieron las prácticas de la industria cinematográfica sobre el manejo de armas y “permitieron que un revólver cargado con munición real apuntara a personas vivas”.Una semana después, Mamie Mitchell, guionista de la película, introdujo otra querella. Mitchell dijo sufrir “angustia emocional” y otras perturbaciones por el daño “causado intencionalmente” por la producción. Halls y Gutierrez-Reed también son objeto de esta demanda.