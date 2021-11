Silvina Luna tras recibir el alta: “Estoy apreciando todo de manera diferente”

Silvina Luna recibió el alta médica luego de estar cinco días. La actriz había preocupado a sus seguidores hace unos días al revelarles que tenía que internarse para poder tratar unos problemas de salud que sufre como secuela de la mala praxis que el doctor Aníbal Lotocki hizo durante una operación estética hace ya 8 años.“Hola, buen día a todos. Quería contarles que me dieron de alta. Quería compartirlo con ustedes que estuvieron estos días haciéndome compañía con sus lindos mensajes y recomendándome nutricionistas y terapias alternativas. Me voy a poner con todo eso”, comienza el video que publicó Silvina Luna.Y sigue: “Gracias infinitas y ya les iré contando novedades. Estoy disfrutando acá el solcito de este día hermoso y apreciando todo de una manera diferente después de haber estado esos cinco días internada. Les deseo un feliz sábado a todos”.En la semana Silvina Luna publicó una foto acostada en la cama de un hospital, junto a una larga carta en la que contó el problema de salud que sufre tras una operación estética practicada por Aníbal Lotocki, y en la que también reflexionó sobre los cánones de belleza que durante tantos años la obsesionaron.Y agregó: “Tiempo atrás cuando solo me identificaba con el cuerpo, intentando alcanzar estereotipos de belleza con exigencia y lograr cierta perfección, me metí en una que me cambio la vida.Por mucho tiempo viví mi vida a través de los lentes de esta situación, y todo se volvió gris. Hoy, lejos de victimizarme, elijo atravesar esto de pie como guerrera que soy, es mi lucha, y seguiré sin perder la alegría”.