Mientras busca convertirse en madre, luce sus curvas al sol

En julio de este año, Karina Jelinek sorprendió al contar que había decidido convertirse en mamá y que, para eso, subrogaría un vientre en Miami (Estados Unidos)."Me gustaría tenerlo yo misma (al bebé), pero no puedo por un tema personal. No quiero dar detalles porque es privado", había explicado en ese momento.Meses después, la modelo también contó que criará a su bebé junto a Florencia Parise, una mujer que siempre se ha mostrado muy cerca de ella."Compartimos todo juntas. Ella ya tiene un hijo y me va a ayudar con un montón de cosas porque ya lo vivió. Si bien ya convivimos, un bebé obviamente va a cambiar la dinámica de la casa. Aunque ya, hace varios días, estamos con Benicio, que es el hijo de Flor, entonces un montón de veces hacemos planes de chicos. Digamos que fui practicando", aseguró en diálogo con revista Caras.Por su parte, este fin de semana, Jelinek fue invitada a 100 argentinos dicen y allí Darío Barassi le consultó cómo venía el proceso. Con cara de sorpresa, ella respondió: "Sí, es verdad que quiero ser mama y viene todo súper bien"."¿Y cómo va a ser la movida?", le consultó el conductor con ánimos de obtener más información. "Estoy en proceso. Cuando tenga todo armadito bien, te voy a contar con mucho gusto", comentó Karina sin entrar en detalles.