Inauguró la temporada de pileta con una colorida bikini y fotos de alto voltaje

El calor fue el protagonista del fin de semana y por eso, muchas personas aprovecharon a disfrutar del aire libre. Florencia Peña fue una de ellas y compartió una serie de fotos al borde de la piscina. La conductora se mostró relajada y disfrutando a pleno de la primavera.Durante el domingo se mostró feliz por la llegada de los días calurosos que permitieron dar por inaugurada la temporada de pileta.Ella eligió un look muy colorido: una bikini color rosa chicle que se destacó por tener delicados volados, además, la combinó con una gorra a tono e ideal para protegerse del sol mientras posaba al borde de la pileta. Junto a la serie de selfies, la conductora resaltó: “domingo, sol, pileta calor”.En sus historias de Instagram, la actriz reveló que disfrutó el domingo de sol junto a su hijito Felipe, quién no solo bailó desde la pileta sino que fue protagonista de un divertido video de su mamá. Mientras Florencia Peña se filmaba bailando al aire libre, su hijo “Pipe” no paraba de gritar “mamá”. Por eso, ella agregó emoticones de caritas sonriendo debido a la actitud del pequeño que deseaba estar jugando siempre juntos.Y el lunes se mostró con un traje de baño en la pilera. “Mejor me perjudica”, escribió en el epígrafe de las fotos.