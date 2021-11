Complicada económicamente, Nazarena Vélez debe tomar una decisión

Nazarena Vélez contó que se encuentra en un momento económico complicado, en donde debe elegir si apostar a la temporada de verano o quedarse en Buenos Aires.



En diálogo con Susana Roccasalvo en el programa televisivo Implacables, Nazarena Vélez fue consultada por cómo se está preparando para producir el verano 2022. “Esta re complicado. A nivel producción está muy complicado. Tenía ganas de llevar Trepadores, que está ahora en cartel en la calle Corrientes, protagonizada por Rodrigo Noya, Federico Barón, Santiago Caamaño y Bautista Lena”, comenzó diciendo la actriz.



“Tenía muchas ganas de llevar la obra a Mar del Plata. Los alquileres están imposibles", siguió. Cuando la conductora le preguntó si los departamentos o los teatros, Nazarena explicó: "Ambos. Pero de los departamentos, para que te des una idea, por dos meses, de dos ambientes, me pidieron un millón doscientos mil”, reveló, y consultó indignada: "¿Chicos a cuánto tengo que poner las entradas?, tengo cuatro actores. La idea era llevarlos y después hacer una gira por los balnearios de alrededores, porque es un elenco hermoso que le va muy bien”, manifestó.



"Quieren ganar en un mes o dos meses lo de un año y no se puede", acompañó Roccasalvo la queja de la actriz y productora, de 47 años de edad. "Pero es lamentable porque se cierra una plaza teatral, más opciones. Es lamentable, una locura", agregó la periodista.



“Es imposible para una productora como yo. No tengo ese respaldo económico. Pero para cualquier persona es mucho, de verdad es mucho. Lo tengo ahí a Fede Barón que acaba de ser papá, Rodrigo Noya lo mismo. Mínimo los tengo que mandar a un dos ambientes. Yo quiero que ellos lo pasen bien, me pongo en su lugar, porque siempre estuve como actriz. Me gusta tratarlos bien y siempre me caractericé como productora por darle lo mejor que puedo a mis actores. Pero me es imposible ahora producir, estoy pensando”, declaró Nazarena dejando ver su actual economía.



La mamá de Barbie Vélez comentó que los actores de Trepadores seguramente harán las últimas tres funciones en el Teatro Picadilly para luego retomar en enero en el Paseo la Plaza.

Fuente: Exitoína