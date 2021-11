Se dio un chapuzón tras revelar su indignación con la novia de su ex

El fin de semana, Cinthia Fernández vivió una situación insólita con Matías Defederico, su ex y padre de sus hijas, y relató lo sucedido en el vivo de LAM.“Tuve el festejo de Halloween y, mientras colgaba los adornos toda chivada, cae el progenitor de las nenas con la madrastra sin tener la delicadeza de avisarme”, arrancó la angelita, que explicó: “Fue a dejar a las nenas, que pasaron la noche en su casa, con ella”.“Nosotros tenemos muy mala relación, entonces mínimo tendría que pedir permiso por una cuestión de respeto y avisar que va a ir a mi casa con la novia nueva”, comentó Fernández con indignación. “¿Permiso para ir con la novia?”, indagó Ángel De Brito, y Cinthia contestó: “Sí, porque es la casa de mis hijas”.Sobre la nueva pareja de Matías Defederico, la panelista de LAM contó: “Se llama Laura. Me da un poco de miedo, porque el padre de su hija tiene denuncias por abuso… Medio áspero todo el ambiente”. “No hay una historia mía que sea normal. No puedo tener un fin de semana tranquilo”, ironizó Cinthia.“Ella ni me saludó. Si vas a compartir tiempo con mis hijas, mínimo decime ‘hola, qué tal, un guasto’. Además en el auto iban las cuatro nenas sin el cinturón. Me parece raro. Yo, mínimo, saludaría. Fue una situación muy bizarra”, sentenció Cinthia Fernández.Luego publicó un video muy hot: “Un re sí a este chapuzón después de entrenar”, escribió.