Noelia Marzol quiere “tener otro hijo cuanto antes”

Hace cinco meses, Donatello llegó a la vida de Noelia Marzol y Ramiro Arias. La pareja se conoció en el 2019 cuando él fue a ver una obra que ella protagonizaba, allí nació el amor y su bien tuvieron una crisis, luego volvieron y decidieron ser padres.La vida de ambos cambió completamente y están felices con la llegada de su bebé. Y en este Día de la Madre, la bailarina confesó que no ve la hora de tener otro hijo junto a su esposo. “Estamos muy entusiasmados con la idea de tener otro, pero desde el minuto cero que nació Dona”, indicó en diálogo con Ciudad Magazine.Pero además, indicó que si bien los deseos de tener otro bebé todavía no “están haciendo el intento real”, ya que ella ya tiene trabajo para el verano y volver a estar embarazada no se encontraría en los planes teniendo aquel trabajo.Sin embargo, Noelia Marzol indicó: “Pero esperemos que sea cuanto antes. En lo inmediato. No queremos que pase mucho tiempo, siempre y cuando esté dentro de nuestras posibilidades y la naturaleza nos ayude”, dejando en claro el gran deseo.Y además, la bailarina señaló que con su pareja hablaron siempre de ser padres de tres hijos pero hasta el momento esperan que sea uno, y después verán si tendrán otro bebé, pero siempre la idea es agrandar la familia, que comenzaron a conformar con mucho amor y compañerismo.Un mes después de ser madre, Noelia Marzol volvió a la obra Sex y recientemente se incorporó a La Academia. En cuanto a la crianza de su bebé, indicó que es súper compartida con el padre del niño ya que ambos buscan que cada uno cumpla con sus trabajos. De esta forma, buscan ambos compartir todas las tareas tanto de crianza como todo lo del hogar.