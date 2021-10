Cinthia Fernández hizo gala de su lomazo con distintas bikinis

Una vez más Cinthia Fernández sorprendió a sus seguidores. Esta vez lo hizo posando con bikinis de distintos colores y hasta les dejó una sorpresa a todos aquellos que comentaran las fotos.“Se pica aunque Instagram funcione mal”, escribió la excandidata a Diputada Nacional en el posteo, haciendo clara referencia a la caída mundial del lunes de Facebook, WhatsApp y justamente la plataforma que estaba usando, Instagram.Allí Cinthia posó con distintas bikinis. Primero con una rosada tono crema, una amarilla verdosa, una negra y finalmente con otra celeste. En todas se puede admirar su trabajada figura y con la cual buscó cautivar al electorado en las PASO 2021.“Elijo ganadora entre los comentarios”, dijo la modelo y le dio una oportunidad a sus seguidores de poder quedarse con la cápsula que lució en las imágenes. Además, Cinthia cerró el posteo con un video en donde se puede admirar los distintos trajes de baños con los que posó.Entre los comentarios se destacaron muchos con la presencia de distintos emojis, halagos a la modelo y algunos simplemente que pidieron el regalo.La modelo no obtuvo óptimos resultados en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) a las que se candidateó como Diputada Nacional.La vedette Cinthia Fernández, de Unite, que no pudo alcanzar el 1,5 por ciento de los votos necesarios y no llegó a ser candidata en las elecciones Generales. Sin embargo se comprometió a seguir trabajando en política para ayudar a los más necesitados.“Estoy por arrancar para irme a casa después de reunirme con la gente del partido. No pudimos pasar a las generales, pero al menos estoy muy feliz por no haber sido cobarde y por haberlo intentado, por haber dado voz y fuerza a una causa que espero que la gente que siga en carrera se ocupe, del partido que sea”, expresó.