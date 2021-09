Pícara y romántica dedicatoria de Noelia Marzol a su esposo

El amor inundó la vida de Noelia Marzol y su pareja, Ramiro Arias, luego de la llegada de su primer hijo Donatello. Pero también se cumplió un nuevo aniversario del día en el que dieron el “Sí” y ambos decidieron dedicarse un sentido mensaje por la ocasión.“Dos años desde que me convertí en la mujer más feliz del mundo. Feliz aniversario mi amor. Te amo. Pero te amo fuerte. Sos el mejor marido y papá del mundo. Por más donis y aniversarios”, escribió Noelia Marzol.“Donis y donas”, respondió Arias junto a un par de corazones que demuestran que la pareja pasa por su mejor momento. Obvio que los seguidores de la mediática no tardaron en responder a una publicación tan romántica.“¡Viva el amor, Felicidades ! Hermosos juntos”, “Muy Feliz Aniversario Noe y Rami....por muchos años más”, “La pareja mas linda por 60 años más”, “Hay como los amo a los tres.. Por más donis”, fueron algunos de los comentarios.En su Instagram, Ramiro Arias le respondió a Noelia Marzol con otro emotivo mensaje: “Hoy, hace unos años que conocí a la mujer más increíble del mundo!. Te amo Enana. Pd: un año más que me sigo carteando”.“Ahora entiendo todo!!! Te amo amor. Me cambiaste la vida. Me hiciste la mujer más feliz del mundo!”, le respondió la bailarina a la confesión final del involucrado.