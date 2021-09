Karina Jelinek suele compartir foto con sus miles de seguidores en su cuenta de Instagram. En esta oportunidad, subió una postal en la que se la ve luciendo un jardinero de jean a la altura de la cintura, y cubriendo la parte superior del cuerpo solo con un sombrero. Para acompañar el look lució el pelo suelto y un delicado maquillaje.Como era de esperar, la publicación se llenó de “me gusta” y miles de reacciones por parte de sus seguidores más fieles. “Que hermosa”, “Estoy in love”, “Que mujer”, escribieron algunos de sus fanáticos.Hace algunas semanas la modelo se sinceró y contó que quiere ser mamá junto a su amiga Florencia Parise. En entrevistas que le hicieron, Karina Jelinek contó que optó por la subrogación de vientre debido a que por cuestiones personales no puede quedar embarazada.