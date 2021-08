En medio de su separación, la China Suárez afronta una denuncia por estafa

A días de que Benjamín Vicuña anunciara el fin de su relación con Eugenia "China" Suárez a través de las redes sociales, la actriz quedó envuelta en medio de un escándalo inmobiliario. Según reveló Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana, una vecina la acusa por estafa por haber puesto en venta su hogar con 22 metros cuadrados que no le pertenecen.

La casa en cuestión era de Nicolás Cabré, expareja de Suárez y padre de su hija Rufina, y el conflicto comenzó hace nada menos que 17 años, cuando descubrieron que había un error en el loteo del barrio privado, pero el actor y la vecina encontraron una solución."Cabré y ella se sentaron a negociar y de palabra acordaron que no construirían nada en ese espacio”, explicó la panelista, que habló con la denunciante, y aseguró que esa parte del terreno está valuada en 12 mil dólares.El problema surgió mucho tiempo después, cuando la casa quedó en poder de la China, quien decidió construir un depósito y como si fuera poco, puso la casa en venta, incluyendo este sector, y encontró una compradora. Al enterarse, la vecina le propuso venderle su parte del terreno a la actriz."La entretuvo varios meses, la derivó con su secretaria y después las dos la bloquearon. Y como si la señora fuera tonta, lo mandaron al peluquero (de la China) a querer comprarle la casa por muy poco dinero", añadió Latorre.

En consecuencia, la mujer impugnó la escritura de la nueva dueña del inmueble, denunció penalmente a la ex Casi ángeles y decidió recurrir a Latorre para que hiciera público su caso. "Ahora no puede entrar nadie a la casa", precisó la "angelita". Y agregó: "La China en ningún momento le dijo a la compradora que esos metros no le pertenecen".

Mientras que Ángel De Brito leyó una carta documento que le enviaron a Suárez. "Se la intima a no innovar en relación a la propiedad puesto, como ya es de su conocimiento, porque existen defectos formales en materia registral a que usted disponga ante un tercero una propiedad ajena, a sabiendas de que no le pertenece. Comete el delito penal sobre la propiedad, al disponer de un inmueble a sabiendo que no le pertenece", informó el periodista.