Sandra Borghi con “altibajos emocionales” y “el corazón en la boca” por covid

Hace unos días Sandra Borghi confirmó que dio positivo en coronavirus. Junto a su familia, que también se contagió, permanecen en su casa cumpliendo el aislamiento. Este miércoles habló en el programa televisivo “Nosotros a la mañana” para dar detalles de cómo se encuentra. “Nos pegó fuerte a todos”, aseguró.



“Hoy me siento mejor, pero lo que tiene esta enfermedad es que te tiene con el corazón en la boca y no te podés aflojar ni un segundo. Tengo altibajos emocionales y me controlo todo el tiempo la saturación porque uno se asusta mucho y la cabeza te funciona muy rápido”, expresó la periodista en diálogo telefónico con su compañero, ‘el Pollo’ Álvarez.



Asimismo, continuó: “Neumonía tenemos todos los que tenemos COVID-19, en algunos casos es más grave y en otros más leve. El tema es poder controlarla. A mí se me combinó con una sinusitis de base que tengo y me generó un tremendo dolor de cabeza en los primeros días en donde sentía que no podía más. Empecé a tomar antibióticos y ahora me empezaron a dar corticoides y ahora bueno, hay que ir tachando los días. Mi temor es estar mal y no poder atender a mis hijos”.



La conductora explicó que como es muy activa, creyó que con un poco de reposo ya se iba a poner bien y podría aprovechar para hacer cosas en su casa que en general no puede porque está trabajando. Sin embargo, esto no fue así: “Estoy sin poder hacer nada, cuando tengo un poco de fuerza cocino pero nos vamos turnando con mi marido y la vamos llevando. Nos pegó muy fuerte a todos en mi casa”.



Días atrás la propia Borghi confirmó a través de sus historias de Instagram que tanto ella como su familia dieron positivo en la enfermedad: “Hoy nos tocó a nosotros, cuando parecía que ya no nos atrapaba y que se estaba alejando cada vez más, entró a casa sin avisar y nos contagió a todos. ¡Sí, a todos! Mi marido, todos los chicos y yo”.



En un segundo posteo la periodista se disculpó con sus seguidores por no grabarles un video para que pudieran verla y argumentó: “No me siento con fuerza para hacerlo, quedé muy abrumada con la noticia. Realmente no me siento bien”.



A su vez, precisó: “Trato de que mis hijos la pasen lo mejor posible y que no se angustien con todos los fantasmas que dan vuelta alrededor de esta enfermedad. Espero pronto tener mejores noticias, por ahora estamos dándole pelea. Por momento cada uno y sube el otro y así la vamos llevando todos juntos. Somos parte de los millones de argentinos que pasaron por esto”.

