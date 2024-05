IOSPER abona este martes lo adeudado a un grupo de cuidadores domiciliarios

El gerente administrativo de IOSPER, Arnoldo Smith, confirmó aque este martes “vamos a terminar de cancelar el mes de marzo a aquel grupo de cuidadores domiciliarios que aún no se había realizado. Son unos 345 aproximadamente que en el día de la fecha van a estar recibiendo el pago. Son más de 80 millones de pesos”.La gran mayoría de los cuidadores habían cobrado el mes de marzo durante abril, son casi 1000 quienes están habilitados por IOSPER a prestar servicios a los afiliados. “Queremos aclarar que el cuidador domiciliario no tiene un sueldo de la obra social, no tiene una relación de dependencia, es un prestador más y la prestación se paga a mes vencido”, expresó Smith y citó un ejemplo que el servicio que se prestó en marzo se abona durante el mes de abril “porque no es uniforme la fecha en la que presenta la documentación cada afiliado en las 96 delegaciones que tiene IOSPER en toda la provincia”. Y esa presentación en diferentes tiempos, que se audita y controla, hace que el pago se extienda durante el transcurso del mes.En este sentido, mencionó que el pago que se está cancelando este martes, corresponden “a aquellas presentaciones más tarde en el mes y que sufrieron todo el proceso administrativo”.“IOSPER viene pagando todos los meses”, aclaró el Gerente Prestacional de la obra social provincial y reiteró que el cuidador domiciliario “es un prestador más, no tienen una relación de dependencia, ellos reciben el pago por una prestación de servicio, que se abona a mes vencido” y una vez que el afiliado presenta los papeles correspondientes.