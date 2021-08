Espectáculos

Jueves 5 de Agosto de 2021

Maju Lozano: Dueña de marca de ropa “me dijo que no le interesaba vestir gordas”

“La dueña de una marca muy famosa de acá me dijo ‘a mí no me interesa vestir gordas’. Tiene que ver con eso, necesitan que su ropa luzca de una determinada manera, con determinado físico y clase social", contó la paranaense.