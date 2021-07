El topless más hot de Britney Spears en medio de la batalla legal con su padre

En el marco del juicio de Britney Spears contra su padre, Jamie Spears, para dejar de estar bajo su tutela y por la cual controla tanto su vida personal como su carrera profesional, la reconocida artista se mostró como vino al mundo en una publicación ultra hot en Instagram.Hace tan solo una semana, la "princesa del pop" de 39 años aseguró que renunció a su trabajo y no va a cantar ni actuar más hasta que se encuentre liberada de las garras tanto de su papá como de su abogada, Jodi Montgomery. Además, apuntó contra su hermana menor, Jamie Lynn Spears, por traicionarla y por no apoyarla durante todos estos años.En este contexto, Britney posteó una imagen de un libro con la frase: “¿Sabés lo que realmente me excita? ¿Lo que encuentro increíblemente sexy? La amabilidad”.Después de la imagen del libro, la intérprete de " Toxic" sorprendió a sus más de 32,5 millones de fanáticos con dos postales en las que se mostró con las manos en los pechos desnudos, para evitar ser censurada por Instagram, y luciendo una minifalda desabrochada.