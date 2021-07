Se "le fue la mano": Charlotte Caniggia y una foto que la dejó mal parada

"Tampoco soy una Barbie"

Resulta que la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis fue a la peluquería Leo Leiva. Y para agradecer el nuevo look, Charlotte se tomó una fotografía en el lugar.Ella compartió en su cuenta de Instagram la imagen. Pero el local también subió a las redes sociales la fotografía, junto a la leyenda: "¿Qué opinas de este balayage ombré en tonos dorados?".Y al comparar ambas publicaciones queda muy claro que Charlotte retocó digitalmente de forma excesiva su rostro, algo que no pasó desapercibido en las redes sociales.Numerosos usuarios compartieron ambas fotografías, evidenciando los cambios que la hermana de Alex Caniggia hizo en sus facciones y el maquillaje. Tampoco faltaron las bromas y los memes.Con su nuevo corte e iluminación, Charlotte estuvo como invitada en Flor de Equipo, el programa de Florencia Peña en Telefe.La conductora le hizo ver a Charlotte un fragmento de una vieja participación de Mariana Nannis en el programa de Susana Giménez en la que hablaba de las cirugías estéticas de su hija. "Tiene una manía con las cirugías. Yo no la dejo, pero ella hace lo que quiere. Yo le dije 'Tenés que parar o vas a terminar como Michael Jackson", había dicho Nannis sobre la mediática."Queremos saber qué le contestaste a tu mamá cuando dijo eso", le preguntó Flor Peña. "Ella es así, frontal", se limitó a decir Charlotte sobre los dichos de su madre.Pero luego se explayó sobre sus operaciones estéticas. "No están mal. Yo creo que todas las mujeres del ambiente se operan. Creo que están re operadas porque uno se quiere ver bien ¿o no? Todo el mundo se opera, de joven porque no te vas a operar a los 80 años que te estás por morir", afirmó la mediática.Sobre las veces que pasó por un quirófano, detalló: "Creo en las decisiones que tomé y no me arrepiento. Me he hecho algunas cositas, pero tampoco que soy una Barbie. Fue para mejorar algunas cositas".Finalmente, remarcó: "Por ahora no me haría nada más".Clarìn.