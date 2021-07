No sueña con pasar por el altar: Lali Espósito explicó por qué no quiere casarse

Lali Espósito suele mostrarse muy sincera en sus devoluciones a los participantes de "La Voz Argentina". Y tras escuchar la audición a ciegas a Hernán Lemos, quien interpretó "Vuélveme a querer", de Cristian Castro, no solo invitó al cantante para que se sumara a su equipo, sino que terminó exponiendo su opinión sobre el casamiento."Elegiste uno de mis temas favoritos. Si a mí alguien me canta esta canción… no voy a decir ‘me caso’ porque no me casaría", empezó con simpatía. Y aclaró: "Quiero decir que es una de las canciones que más me conectan con el romanticismo". Sorprendido, Ricardo Montaner le preguntó si se trataba de una decisión tomada y la protagonista de "Sky Rojo" dudó: "No sé, Monta. No me veo ahí, no digo que no vaya a suceder".Mientras que Ricky Montaner, que tiene todo organizado para casarse con la argentina Stefi Roitman a principios de 2022, explicó que tenía una idea similar a la de Lali pero que cambió de opinión. "En mi casa, nunca fue un universo que me despierte algo especial. Sí en otros. Cuando se casó mi hermana me emocioné y me encanta ver esa unión. No sé si yo me veo ahí, hoy", se explayó Espósito. Y concluyó: "No soy una 'wedding person'".

En el último año, Lali Espósito pasó por muchos cambios en su vida privada. En septiembre confirmó su separación del empresario Santiago Mocorrea, con quien estuvo tres años en pareja. "Quiero contarles de mi boca, para evitar cualquier malentendido o desinformación, que con Santi decidimos separarnos", anunció a través de sus redes. Y agregó: "Nos amamos y respetamos profundamente. Esta es nuestra decisión hoy".Tras anunciar su soltería, la relacionaron con Miguel Ángel Silvestre, de quien se hizo muy amiga durante su estadía en España, y con el cantante Andrés Ceballos de la banda Dvicio. Y semanas más tarde fue descubierta por los papparazis mientras se besaba en las calles de Madrid con el guionista y director David Victori."Estoy sola, sola. Evolucionemos. Dejemos de ver a alguien con otra persona y decir están de novios y mañana tienen tres hijos. Basta", declaró en una entrevista con "LAM" cuando le preguntaron cómo era su vínculo con David. E insistió: "Es mega amigo amor mío. Lo adoro como otros amigos maravillosos en España". Si bien nunca quisieron ponerle un título a la relación, llevan varios meses juntos y a principios de junio hicieron una escapada romántica a las Cataratas del Iguazú, manteniendo un perfil muy bajo.