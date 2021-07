Luis Novaresio se casó con Braulio Bauab, pero no tienen planes de luna de miel

A un año de anunciar su compromiso, Luis Novaresio y Braulio Bauab se casaron en el registro civil ubicado en la calle Uruguay, acompañados por Vera, la hija del empresario inmobiliario y Virginia, la madre de la nena. La fecha elegida fue nada menos que el aniversario de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario. Sin embargo el periodista aseguró que se trató de una simple coincidencia: "Nos dieron a elegir entre un par de opciones y no teníamos ni idea".Hacía tiempo que la pareja tenía en planes formalizar su unión pero mantuvieron el secreto hasta último momento. "Me quiero casar, primero y esencial, porque puedo decir que vivo el amor de mi vida. Y aquí, no hay mucho más para escribir o pensar. Basta mirar la integridad de mi futuro esposo. Sólo mirarlo a los ojos. Estar enamorado es un aluvión imparable de ganas de compartir con un par el artesanal ejercicio de la vida diaria, de ese claroscuro que es la vida diaria. Y eso merece celebración", manifestó el conductor de "Debo decir" en un texto editorial que publicó en Infobae, con el que reveló sus planes.

Y minutos antes de la ceremonia, explicó que nunca antes había pensado en casarse, pero que en el último tiempo cambió de parecer. "Cuando decidimos casarnos me di cuenta que era un ganso. Que casarse significa participar de la ceremonia de todos, con todos", señaló. Y agregó, emocionado: "Somos dos cincuentones, con vidas ya recorridas y a pesar de todo eso decidimos casarnos. Es muy fuerte".En más de una oportunidad, Novaresio insistió en que tenía ganas de celebrar su amor a lo grande, pero debido a la pandemia, la fiesta presencial deberá esperar hasta marzo de 2022."Estoy muy feliz muy enamorado de este señor con el que elijo casarme, compartir mi vida con él, el futuro con él. Ser libres y compartir para ser de nosotros dos otra entidad", manifestó Bauab y destacó que por el momento, no está en sus planes tener una luna de miel, dado el contexto sanitario mundial.Novaresio siempre fue muy celoso de su vida privada. Recién a fines de 2019 se animó a hablar públicamente de su romance a través de sus redes sociales. "Creí que la felicidad era algo privado, hoy sé que además de compartirla, la hace más plena", escribió y semanas más tarde, en una entrevista en "PH, Podemos hablar" se mostró conforme con su decisión de compartir su historia de amor. "Me alejé del prejuicio y la culpa. Yo era bastante más prejuicioso y más culposo de lo que creía. Vino este cambio, esta salida del closet que me tiene muy contento y muy feliz", reconoció.