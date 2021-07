En bikini, Celeste Cid reveló de qué tiene “ganas”

Celeste Cid es una de las actrices más sensuales de la televisión argentina. En esta oportunidad, recordó su estación preferida con una imagen que generó todo tipo de sentimientos.“Ganas de esto. Unos meses atrás”, escribió la actriz junto a la imagen en la que se la ve posando en bikini sobre un árbol y disfrutando a pleno el sol.Sus seguidores se enloquecieron y respondieron con miles de likes y comentarios como en cada uno de sus posteos.“Yo también ando ganas de eso”, “La más más más más más más más más”, “Soy muuuuy de ese bikini”, “No podés ser tan hermosa!!!”, fueron algunos de los comentarios.Recientemente le consultaron a Celeste Cid con que palabras se definiría y respondió: “En coherencia con mi espíritu. Gracias a eso, las malas críticas o los comentarios malintencionados no me lastiman, al contrario”.“Aprendí a silenciarlos y a tomar de cada cosa lo mejor. Soy tranquila, no me gustan los problemas. Adoro estar en mi casa y también compartir muchos espacios con mis amigos. Soy inquieta por naturaleza, curiosa, observadora. . . y no concibo la vida sin risas y humor”, agregó.Sobre si le queda un sueño pendiente, reconoció que no le queda ninguno y día a día se encarga de cumplir pedacitos de sus sueños.“A veces llegan más rápido, otras se toman su tiempo y muchos sencillamente no llegan. Entonces no tenían que ser. No creo en las cosas pendientes”, agregó Celeste Cid.Luego pasó a recordar el momento que más extraña en su vida y dijo que son los juegos con su hermano en los pasillos de la casa de su abuela. “Hace unos años escribí y dirigí un cortometraje llamado Limbo y lo filmé ahí. Fue mi manera de hacer vívido aquel recuerdo”.