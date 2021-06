Pampita hizo un ofrecimiento a More Rial: qué le dijo la hija del periodista

La modelo fue muy generosa con la hija de Jorge y le preguntó sobre sus ganas de volver a la televisión."¿Ser panelista de Pampita Online, te gustaría?", le preguntó la modelo. "Sí, o sea, yo quiero básicamente meterme en... Pero bueno, todo con su tiempo", respondió Morena. A raíz de eso, Pampita le preguntó si volvería a Capital y la hija de Jorge Rial contestó que sí y que estaba en búsqueda de un departamento."Ahora ya me quiero volver", dijo Morena, y agregó: "Voy hace como 8, 9 años (a Córdoba) y me gusta mucho. Tengo muchos amigos, es más tranquilo y no hay tanto lío. Y de lo tranquilo también es aburrido, ¿viste cómo soy?"."Pero de a poquito te querés meter en la tele", interrumpió Pampita y Morena confirmó las palabras de la modelo y agregó que haría "lo que de" porque tiene claro que hay que empezar "por donde se pueda".Fuente: Revista Pronto