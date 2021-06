Alex Caniggia no se presentó a la gala y quedó eliminado de Masterchef Celebrity

En una noche cargada de tensión, Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui sorprendieron a todos con una determinación inédita en el reality.“La versión oficial es que Alex quedó descalificado del certamen. No puedo ‘spoilear’ más. Quedó descalificado del programa y esto es lo que se va a ver en las próximas galas”, había asegurado Marcelo Polino el pasado 23 de mayo en diálogo con Gerardo Rozín en La Peña de Morfi.Este domingo, finalmente salió al aire el programa de Masterchef Celebrity 2 del que tanto se habló y se especuló durante las últimas semanas: el que confirma la salida del mediático del reality gastronómico. Como en todas las galas, Santiago del Moro presentó a los participantes, Georgina Barbarossa, que por ser quien consiguió más estrellas subió directo al balcón, y a Candela Vettrano, Sol Pérez, María O´Donell, Gastón Dalmau y Claudia Fontán, que estos últimos días estuvo en el centro de la polémica después de haber juntado del suelo la preparación de una torta.

“Falta Alex hoy, que no ha llegado por cuestiones personales, así que veremos cómo continúa esta gala de eliminación. Vamos a ver qué pasa con él, qué decisión toma el jurado, pero mientras tanto vamos a continuar como si nada hubiese pasado”, anunció el conductor, llenando de intriga a los espectadores. Acto seguido, siguió con el desarrollo normal del ciclo y le dio la palabra a Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, quienes anunciaron la consigna de la noche, que consistía en preparar una versión mejorada del clásico plato mollejas al verdeo con papas noisette. Para esto, tendrían tres minutos en el mercado para buscar los ingredientes y sesenta, para la preparación. Apenas Del Moro dio la orden de comienzo, los concursantes pusieron manos a la obra.Al finalizar el tiempo, los chefs comenzaron con las devoluciones, que fueron todas muy críticas. “Yo titularía esta noche ´Cinco mollejas y un funeral´”, dijo el dueño de Tegui. A diferencia de otras emisiones, los jueces hicieron que pasaran todos al frente. “Hubo poca innovación, creatividad, nadie nos entusiasmó”, les dijo el cocinero italiano. Sin embargo, debían elegir al peor plato porque uno solo iba a ser el eliminado. En ese contexto, Betular tomó la palabra y anunció: “El cocinero o la cocinera que abandona las cocinas de Masterchef Celebrity es Alex Caniggia”.

“Para aclarar nuestra posición, Alex no se presentó y no hay ninguna causa que justifique como en otros casos que él no esté acá con nosotros. Nos parece que como jurados teníamos que tomar una decisión y lo más lógico que sea quien no se presenta sin causa tiene que abandonar el certamen. Más aún en estas instancias donde hay que poner todo, donde estamos eligiendo alguien que va a tener un trofeo y que no es sólo cocinar bien, sino es responsabilidad y muchísimas otras cosas. Por todas estas razones, lo que decidimos es que Alex Caniggia es el eliminado de esta noche”, señaló Germán.Por su parte, Donato añadió: “Es difícil hablar de una persona que no está. Más allá de todo, tuvo un camino interesante, brindó una atmósfera particular en este certamen. Me hubiese encantado compartir estas palabras y más. Tengo un saborcito amargo, más allá de las razones que puede haber tenido, de no tenerlo acá para festejarlo por todo lo que hizo hasta hoy”. Por último Damián agregó, ya dirigiéndose a los participantes: “Alex deja la competencia por decisión nuestra, por no presentarse un domingo de eliminación. Respiren y utilicen esto porque los cinco platos estaban para irse, recapaciten”. De esta forma, quedan seis concursantes en carrera: Georgina, Claudia, María, Gastón, Candela y Sol, quienes quedaron completamente sorprendidos por la decisión inédita del jurado.