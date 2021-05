Video: Ángeles Deló, la joven que hace camino al cantar en Elonce TV

“Por la cuarentena me volví a mis pagos y vamos a ver para donde me lleva la vida”, expresó a Elonce TV Ángeles Delo, cantante de San Justo, Santa Fe.



La joven santafesina -de San Justo-, Ángeles Deló, desde niña dio sus primeros pasos con la música. Con el tiempo integró el coro de la escuela, luego, como solista y apoyada por la gente fue interesándose cada vez más por el arte musical.



“Este tiempo se está haciendo largo, uno piensa que ya está por terminar, pero no termina más y uno dice `no aguanto más, quiero salir a cantar´, pero a la vez, descubrí cosas que antes no hacía”, dijo.



Y agregó que “también pasé tiempo con mis papás, que por mi carrera me perdí de cosas y eso también lo disfruto”.



Dueña de una voz dulce y melodiosa, a los 15 años grabó su primer disco “Volar lejos”, que le permitió presentarse en sociedad, no sólo en Argentina sino también en México y Perú.



La artista comentó que está trabajando en uno nuevo disco. “Hace un tiempo venimos compartiendo algunos temas”, señaló.



Sobre sus desafíos y próximos objetivos, dijo que “siempre me caracterice por ser una persona que sueña, aunque a veces el futuro se desdibuja. Sueño con ir desandando este camino”.



