Martín Redrado reclamaría 25 millones de pesos a Luciana Salazar

Luego de una fugaz reconciliación en Miami, a principios de marzo la relación de Luciana Salazar y Martín Redrado volvió a romperse y sus diferencias no solo quedaron expuestas a nivel mediático, sino que fueron llevadas a la Justicia, ya que el economista denunció a la modelo por hostigamiento e injurias. Y en la previa a la segunda audiencia de conciliación, Ángel De Brito reveló que el expresidente del Banco Central está dispuesto a ir a juicio y que pretende que su expareja le pague una suma millonaria.

"Está convencidísimo de ir a juicio y de pedirle una cifra millonaria. 25 millones de pesos le va a pedir Redrado a Luciana Salazar. Que en dólares quizás no es tanto pero son 25 palos que si la condenan a Luciana, tiene que pagar", reveló el conductor de "Los ángeles de la mañana". Y agregó: "Redrado pone primera y no se calla nada porque contrató a un abogado mediático como Burlando y está dispuesto a pedirle un resarcimiento por lo que considera una campaña de desprestigio con lo que dijo en los programas de televisión, portales y revistas". Y destacó que en caso de perder, "Luli" también debería pagar los honorarios de Fernando Burlando.Por su parte, la periodista Maite Peñoñori, señaló que "Luli" manifestó su deseo de enfrentar al economista en un juicio para "mostrar las pruebas" que tiene en su contra0. "Los dos dicen que tienen pruebas, pero no sabemos de qué. Lo que se da esta vez en la batalla es que Redrado pone primera públicamente en confirmar cosas. Puso a un abogado muy mediático y no se calla anda. Antes era un misterio hablar con él y ahora le contesta a todo el mundo", insistió De Brito.Misteriosamente, luego de que saliera a la luz esta información, Salazar suspendió la entrevista que tenía pactada con el programa de espectáculos de eltrece, argumentando que había tenido un problema con su automóvil. “Luciana Salazar iba a hacer un móvil. Lo habíamos acordado ayer. Íbamos a hablar de 'La academia 2021' y a preguntarle de su vida. No tenía ningún tipo de problema. A partir de que conté en este programa cuando arrancamos que se venía el juicio porque Redrado no iba a acordar con ella en la mediación de esta tarde y que le iba a pedir 25 millones de pesos, Luciana Salazar se baja del móvil. Con qué excusa, que se le rompió el auto”, relató el periodista. Y leyó el mensaje que le envió la mediática: “Tuve un problema con el auto. No puedo. . . Si quieren después más tarde hacemos una nota. Yo ya perdí el ensayo que tenía en los cubos. Hoy no puedo porque me estoy yendo con la grúa”.