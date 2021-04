Le ofrecieron mucho dinero para intimar y “ese año cambié el auto”, reveló

Hernán Drago es uno de los hombres del momento. El modelo que actualmente participa en el programa “Bienvenidos a bordo”, se convirtió en uno de los solteros más codiciados del país.En una conversación con el programa “Es por ahí”, en el canal América, fue consultado acerca de las “propuestas indecentes” que recibió a lo largo de su carrera de modelo. “Fue en un contexto de trabajo. Había hecho la gráfica de una fragancia internacional y viajé por el mundo para presentarla”, comenzó relatando.“Cuando me estaba sacando una foto en un evento, una mujer se me acerca y me empieza a piropear. Me dijo: ‘si tengo que pagar, pago’. Esto fue hace 15 años, en ese momento me reía y hasta le dije: ‘¿cuánto hay? Me dijo: ‘hasta 10 mil dólares pago’. Me lo tomé con humor y ese año cambié el auto”, contó con ironía Hernán.Previamente el modelo de 45 años había contado otro episodio de acoso por parte de su “Booker”. “Quedaste elegido en un casting internacional que se hizo es muchos países. Pero si vos querés tener este trabajo te tenés que acostar conmigo”, fue la amenaza de su representante.Hace unos días Hernán Drago fue noticia al revelar que hace terapia con tres psicólogos distintos. “Con cada uno toco temáticas distintas. Alguno es más de libro, me analiza la cabeza, es más de la teoría. El otro tiene un dejo más espiritual y más terrenal si se quiere, y el otro me conoce desde hace más tiempo”, reveló.“No estoy bien”, confesó entre risas. Mientras, los rumores de romance con su compañera Celeste Muriega se agigantan cada vez más. Sin embargo, en el programa del viernes, Muriega sorprendió a todos y le cortó el rostro a Drago. Cuando les tocaba realizar uno de los juegos juntos, Muriega, lo miró y lanzó “Sin tocar”, en modo de advertencia.