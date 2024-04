La sorpresa que Wanda Nara incluyó en “Amor Verdadero”

Wanda Nara acaba de lanzar “Amor verdadero”, un reguetón melódico que cuenta con un videoclip en el que participa Mauro Icardi. Se trata de una canción dedicada a su pareja, en donde le declara sus sentimientos más profundos.“Amor verdadero es el que no compra el dinero, sabes que yo te vi primero y te quiero de enero a enero”, comienza diciendo en esta canción que es la cuarta de su carrera como cantante, luego de “Bad Bitch”, “Money” y “O Bicho Vai Pegar”.En el videoclip con toques eróticos vemos a Wanda y al futbolista haciendo una fogata en una suerte de estancia, compartiendo una copa de vino y teniendo un momento exclusivo de pareja. Además, se animaron a grabar escenas de sexo en la cama y la ducha. Hacia el final de la canción, las hijas de Mauro y Wanda también participan cantando.Recreando los momentos más íntimos de la pareja, se los ve cocinando, montando a caballo y luego compartiendo un desayuno en el parque mientras se toman polaroids. Además, filmaron una jugada escena desnudos. “Si te soy sincera, con vos mi vida está entera”, expresa la hermana de Zaira Nara en la letra y da a conocer así su lado más tierno.La cantante también hizo una referencia a los diferentes altibajos que tuvo la pareja y que incluyeron supuestas infidelidades de parte de Icardi: “Mis heridas las estoy borrando, te estoy extrañando y te sigo amando”, agrega en la canción.A modo de relato, Nara se confiesa fiel a su estilo en esta canción: “Ahora sin vos no quiero nada, me tenés hipnotizada. Es que estoy muy enamorada, te lo dice Wanda Nara”, para finalizar con las voces de sus hijas que aparecen en el video saltando en la cama en pijama y se escucha una frase final: “Te quiero, papi”.