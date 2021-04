Fernando Carlos quedó eliminado de Masterchef Celebrity

Nueva gala de eliminación en Masterchef Celebrity Argentina. El programa de Telefe conducido por Santiago Del Moro vivió una noche de emoción con la salida de Fernando Carlos, quien no tuvo una buena jornada y se despidió del reality de cocina.Con la presencia de Claudia Villañafe como invitada, los participantes tuvieron que hacer ñoquis, además de una bruschetta. El jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis decidió que sigan en competencia Andrea Rincón, Gastón Dalmau y Daniel Áraoz.Para lo último dejaron a Hernán Montenegro, María O'Donnell, Claudia Fontán y Fernando Carlos, quienes no tuvieron una buena performance y quedaron en la cuerda floja. El periodista deportivo fue el elegido por el jurado y es el nuevo eliminado de Masterchef Celebrity.Tras un juego inicial donde tuvieron que exprimir la mayor cantidad de limones en cinco minutos, María O’Donnell obtuvo como beneficio recibir en exclusiva los consejos de la ex de Diego Maradona. Sin embargo, la periodista terminó entre los tres peores de la jornada, dado que no tomó demasiado en cuenta los tips de Claudia. "Pocos participantes no toman consejos de un invitado o no se dejan guiar", le criticaron más tarde.En su despedida, el compañero de Germán Paoloski decidió decir unas palabras sobre su experiencia en el reality. “Cociné mal, no estaba bueno y me toca irme”, dijo el periodista frente a cámara.“Si hay algo que me enseñaron mi mamá y mi papá es a ser agradecido. Y les agradezco a ustedes tres, peses a que no les hice comer rico (…). Da mucho gusto participar en este certamen. Soy muy agradecido porque me han dado trabajo”, dijo Fernando al borde de las lágrimas.“Lo disfruto y pese a esto estoy muy contento. Soy de aprovechar las oportunidades y, más allá de haber cocinado como lo hice, creo que la aproveché. Pido disculpas y me coy contento”, concluyó el periodista antes de dejar su delantal y caminar hacia la salida.