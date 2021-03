Profunda reflexión de Celina Rucci sobre el cambio en su vida por la leucemia

A principios de marzo, luego de diez meses de hermetismo total, Celina Rucci decidió hacer un extenso posteo en sus redes para contar que le habían diagnosticado leucemia a pocos meses de haberse mudado a Nueva York y que afortunadamente había superado el tratamiento con éxito. "Me costó mucho disimularlo para mis redes y seguidores, no quería que la gente que me quiere y sigue desde hace mucho me vea débil o frágil, porque esa imagen nunca fui yo, y preferí mantenerlo en secreto", relató la vedette y aseguró que hacer pública su enfermedad la ayudó a "liberarse".



Tras regresar a Estados Unidos, donde acompaña a Federico, su actual pareja, la ganadora de "Bailando por un sueño" le propuso a sus seguidores que le hicieran preguntas y compartió cómo cambió su vida en los últimos meses. "¿Qué aprendiste de la enfermedad que atravesaste?", le preguntaron y ella respondió: "A disfrutar de las personas a diario, nunca sabremos si hay un mañana. Los enfermos saben hacerlo pero la gente sana pasa por la vida a puntillas. Hacer que cada día para mí sea un día más y no un día menos".



Además, explicó que a pesar de que el tratamiento contra la leucemia funcionó, debe hacerse controles todos los meses durante cinco años y que se siente "cien por ciento sana". Sobre la forma en la que se mostró públicamente, distinta al perfil de femme fatal por el que saltó a la fama, aclaró: "Siempre fui auténtica. Quizás ahora me vieron vulnerable, pero nunca careteé nada".



En referencia a los síntomas que la alertaron para hacerse un chequeo médico, previo al diagnóstico de su enfermedad, detalló que se descubrió moretones, sangrado de encías, hemorragias en el periodo menstrual y puntitos rojos en la piel. "Mi último chequeo había sido en septiembre y estaba todo bien. En mayo me diagnosticaron", precisó.



Y reveló que aún le cuesta ver los cambios físicos que sufrió: "¡Qué tema! Siempre fui una privilegiada y el tratamiento hizo un poco de descontrol con todo. No les voy a mentir que no me importó pero sé que como el pelo crece, calculo que todo volverá a su lugar y agradezco y priorizo otras cosas". Luego de sus vacaciones en Buenos Aires, Rucci aclaró que no dio ninguna entrevista y que solo hizo declaraciones en las redes sociales porque todavía no se siente segura como para sentarse frente a una cámara, pero que en su próxima visita al país, espera estar preparada.

