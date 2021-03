Los distanciamientos y los malos entendidos quedaron en el pasado, hoy por hoy Barby Silenzi y el Polaco dicen estar disfrutando de un pleno romance. Entonces, ¿por qué ella lo dejó de seguir en las redes sociales?Lejos de preferir no hablar del tema, la modelo explicó por qué ya no tiene a su pareja en Instagram. Pícara, remarcó que sus hijas tendrían la culpa y que entre los dos está todo clarísimo. "Estamos bien nosotros", aclaró en diálogo con PrimiciasYa."Ahí lo sigo de nuevo. Tal vez las nenas me agarran el celu, se ponen a jugar con TikTok y bueno, tocan cualquier cosa. Pasa que los fans son muy intensos y empiezan hacer una bola de nada", sentenció, sin vueltas.