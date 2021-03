Barby Silenzi dejó de seguir al Polaco: sugerente mensaje y foto infernal

La de Barby Silenzi y El Polaco es la historia de nunca acabar. Sus idas y venidas no dejan de desconcertar a sus seguidores que se preguntan si volvieron a estar juntos o no. Cuando parecían haberse dado otra chance, después de hacer pública su última separación oficial, un nuevo gesto de la bailarina cambió todo otra vez.Durante el fin de semana, Silenzi dejó de seguir en las redes al papá de su hija Abril dando a entender que la reconciliación no habría funcionado como esperaban. Y como si no fuera suficiente, otra pista terminó de confirmar que las cosas no marchan tan bien en esta segunda vuelta.A través de sus historias de Instagram, la ex Showmatch compartió una sugerente frase que dejó muy poco a la imaginación: “A veces me digo a mí misma: no seas tóxica Marcela. Pero como no me llamo Marcela agáchate y conocela”, decía la cita con la que Barby ironizó el complicado momento que estaría viviendo con el cantante.Aunque es una realidad que el cantante y la bailarina volvieron a intentarlo, la reciente actitud de Barby volvió a poner en duda la continuidad de una relación que en los últimos meses acumuló más crisis que alegrías.A más de dos meses de la filtración de un audio en el que Fede Bal invitaba a El Polaco a una fiesta en la pileta de su casa donde iban a ir muchas mujeres, la antesala del escándalo salió a la luz. En diálogo con Flor de Equipo (Telefe), Barby Silenzi, pareja del cantante, admitió haber sido responsable de que ese mensaje se viralizara y el tema se instalara en los medios.“Todo el mundo sabe que fui yo la que lo filtró. Perdón, Fede”, reconoció la bailarina en diálogo con Florencia Peña y Marcelo Polino. En ese contexto, argumentó el motivo que la llevó a hacerlo: “Yo estaba durmiendo divina, y llega él. Le dije ‘¿a dónde fuiste?’, y él me dijo: ‘Fui a la fiesta de Fede’, y se fue a dormir. ¡Chau! Ahí me volví loca”, agregó entre risas.La bailarina reconoció que actuó impulsivamente y que nunca pensó que lo que hizo podía perjudicar el noviazgo del hijo de Carmen Barbieri con Sofía Aldrey. Aunque no tuvo intención, sin dudas esa filtración fue el comienzo del fin. Mientras que ella sí se reconcilió con el cantante tropical, el actor no logró sostener su relación y hace unos días confirmó la separación. “Si yo me puse mal, me imagino la novia”, admitió Barby.Además, Silenzi se mostró de espaldas y escribió: “Mi sábado”, ante lo cual recibió gran cantidad de halagos. Por ejemplo, le señalaron: “Estás tallada a mano no podes ser tan diosa”.