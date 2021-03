Los Palmeras fueron estafados, no tocaron y hubo incidentes

La reconocida banda debía presentarse este sábado en el Jockey Club de la localidad cordobesa de Cruz del Eje, pero quienes los habían contratado no les pagaron y los músicos decidieron retirarse. Los asistentes no los dejaban salir del predio."Esto pasó porque todavía siguen existiendo los pseudoempresarios que nos estafaron", dijo Marcos Caminos, representante y líder de Los Palmeras y agregó: "Quisieron darnos un cheque que nunca apareció y tomamos la decisión de no actuar"."Lamentablemente esto perjudica al público que pagó su entrada, que hizo cola y que estaba ahí desde temprano", reflexionó en diálogo con Cadena 3.Además, aseguró que buscarán "organizar con las autoridades municipales algún recital" para "quedar bien con el público"."El público no nos dejaba ir, nos rompieron un parabrisas", contó Caminos y reveló que todos estaban "muy nerviosos".