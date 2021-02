12 Monos protagonizará en Paraná el primer show náutico del país

La banda paranaense 12 Monos protagonizará el próximo domingo, desde las 19, en la capital entrerriana, el primer show náutico del país.Ximena Samban y Darío Siebenlist contaron aque están “muy contentos”, por realizar esta actividad.Precisaron que “la idea surgió por las razones de la pandemia. Se fueron buscando alternativas y se dieron los auto shows. Nosotros dijimos “somos made in Paraná” y surgió hacerlo con embarcaciones en vez de autos”.Ximena precisó que el escenario “estará ubicado a la derecha del restaurante de Paraná Rowing Club. Mirando al río para que las embarcaciones amarren adelante”.Expresó durante el programaque podrán participar “yates, lanchas, piraguas, kayaks, tablas de stand up paddle, canoas o con lo que de alguna disciplina náutica puede participar del evento que es de acceso libre y gratuito desde el río”.Aclaró que “estará Prefectura controlando el evento y la capacidad permitida a bordo. No se podrá descender hacia la playa”.Por otra parte, informó que “el sábado a las 22 estaremos en el anfiteatro. Hay que sacar la entrada en la web de la municipalidad”.