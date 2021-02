El dolor de Maju Lozano y Valeria Mazza por la muerte de su amiga de Paraná

A causa de un ACV falleció la mejor amiga de la conductora Maju Lozano y de la modelo Valeria Mazza, con quienes habían crecido juntas en Paraná, Entre Ríos.Maju la despidió en las redes sociales con unas bellas y sentidas palabras. "El Trix te despide Amada Mariu … Hermana amiga Mamá y esposa. Sin dudas Paraná toda esta triste. No habido persona que haya pasado por tu lado sin haberse reído. Todos caíamos rendidos a tu pies cuando pasabas por nuestra vidas. Hacías un culto de la amistad y fuiste la amiga leal que todos necesitamos".Su nombre era María Eugenia Fiore, y era profesora en UADER. La noticia conmovió a todos quienes la conocían, que se multiplicaban por decenas o por cientos dado su trabajo como educadora."La única de todas tus amigas que pudo usar tacos hasta en la playa, la única que se levantaba maquillada y peinada cual novela venezolana.La mejor arquera de hockey, la mejor publicista y por supuesto los ojos más lindos de la argentina", la describió Maju.Y agregó: "Exageramos tal vez, pero vos fuiste la mujer más exagerada de este Mundo y eso es lo que te hacía única. Ojalá todos en este mundo tengan una Mariu en sus vidas, porque les aseguramos que la vida se vive distinta".De cara al futuro, estimó que "No dejaremos nunca que el Beni y la Brisi se olviden de quien sos, ahí estaremos juntos a Cris siguiendo y guiando sus pasos en cuanto nos sea posible. No va a ser fácil la vida sin vos amiga... Nada va a ser fácil después de tu partida"."Cada vez que en algún lugar de este planeta se destape una cervecita, ahí sonará tu risa inolvidable! Agradecidas de haberte tenido, bendecidas porque permanecerás en nuestro corazón siempre. Ahora somos más amigas que antes. Salud hermana. Te amamos con el Alma" finalizó.