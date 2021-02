Luis Brandoni fue dado de alta tras ser internado por coronavirus

Luis Brandoni fue diagnosticado de coronavirus hace seis días y en el transcurso de la semana debió ser internado en el Sanatorio Anchorena tras sufrir complicaciones en su cuadro pero ahora, el actor fue dado de alta y deberá continuar con su recuperación en su hogar.Así lo anunció este lunes por la mañana su vocero oficial, el productor de teatro Carlos Rottemberg. "Continuando el plan médico previsto desde el sábado, ahora Beto tuvo su alta sanatorial y ya se encuentra en camino a su casa para completar su recuperación, con mucha ansiedad por regresar lo más pronto posible a su trabajo en el teatro", dijo el empresario con Teleshow.Por su parte, el actor de 80 años manifestó con Radio Rivadavia hace un día: "Perdí el invicto. No tuve síntomas. Pensé que iba a terminar invicto y resultó que no. Nada grave. Estoy internando en este momento. Calculo que mañana estaré en mi casa. Ahora me espera otro período más de soledad en mi casa"."Toda esta situación de soledad por la pandemia verdaderamente es complicada para la salud de mucha gente y yo no estoy al margen de eso", finalizó.