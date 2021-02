Toda de negro: Flor Peña dejó ver su look para salir frente a cámara

Flor Peña se encuentra a pleno con la conducción de “Minuto para ganar”, el programa de juegos que realiza por la pantalla de Telefé junto a Marley, que según lo visto, alcanza buenos niveles de rating.Las publicaciones mostrando sus “looks” son solo una parte del contenido que sube Flor Peña a su Instagram. En el mismo, podemos ver tiernos momentos en familia, como así también, su lado más sexy y atrevido que enciende y sube la temperatura.Así, la actriz y diva de 46 años se anima a nuevos desafíos y no teme mostrarse tal cual es, sin vueltas, en la televisión y en las redes sociales, donde la siguen más de 5.2 millones de seguidores, publicóPara esta ocasión, Flor Peña compartió desde su cuenta de Instagram una postal de su outfit de lunes para el comienzo del programa, mostrando su lado más candente. En la misma, se la puede ver con una mirada seria pero atrapante, luciendo una remera con trasparencias, cubierta con un suéter, toda de negro.“Lista para conducir sola #MinutoParaGanar Ah, no para?. Viene @marley_ok tambie?n? 21:30 x @telefe”, escribió junto a su publicación, la cuál en pocos minutos, cosechó más de 10 mil “me gusta”.Además en los comentarios, varios de los usuarios no se perdieron la oportunidad de opinar sobre el “look” o dejarle un mensajito a Flor. Fuente: (LaCien).-