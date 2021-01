Murió preso y con coronavirus célebre ex productor de Los Beatles

Tras ser diagnosticado de Covid-19 hace cuatro semanas, Spector había sido trasladado desde la Cárcel de California donde cumplía la pena por el asesinato de la comediante Lana Clarkson, de un tiro en la boca, en 2003.



Spector era considerado un artista innovador, había comenzado en su juventud como un músico y compositor destacado, fue el productor del álbum Let it be, de Los Beatles, y de otros artistas de la talla de Tina Turner.



Spector nació en 1039 en Nueva York en el seno de una familia ruso-judía y cuando tenía ocho años lo envolvió la tragedia, ya que su padre se quitó la vida.



La madre del futuro productor decidió mudarse a Los Angeles, donde se desarrolló el talento musical de Phil.



Con su facilidad para tocar la guitarra y componer, Spector formó de adolescente su primer grupo "The Teddy Bears" con tres amigos de secundaria.



La formación conoció el éxito casi de inmediato con la canción de 1958 "To Know Him Is to Love Him", el epitafio inscripto en la lápida de su padre, y la canción llegó al número uno del ránking Billboard y vendió cinco millones de copias.



No obstante, el éxito del grupo no pareció continuo y Spector decidió mudar su iniciativa a la producción, motorizando con la autoría el éxito de Ben E. King "Spanish Harlem", de 1961.



En su tarea, sobre todo, se destacó la creación de la llamada "Muralla de Sonido", en la que cada uno de los músicos de una formación tocaba su música por separado y en el esamble final se lograba una calidad orquestal incomparable.