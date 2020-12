Quería "las lolas como regalo de 15", pero le dieron el gusto un poco más tarde

Durante el clásico juego de Podemos Hablar que consiste en avanzar un paso ante un tema disparador, Jésica Cirio sorprendió cuando, luego de caminar hacia adelante, recordó todo lo que hizo para poder aumentarse el busto y contó "a los 15 ya quería las lolas".Si bien en alguna oportunidad la embajadora de Zumba ya había relatado parte de dicha historia, fue en este programa que conduce Andy Kusnetzoff donde ahondó más en el tema de su adolescencia y este complejo que tenía, "mi mamá estaba las 3 horas que yo estaba en la academia de Julio Boca esperándome sentada. Un día me regaló un piano porque en la escuela no ponían música, sino que había una pianista tocando todas las mañanas. Y teníamos piano como materia"."Me regaló un piano para mis 15. Pero no quería eso. Estaba planeando hacerme las lolas. Era hiper flaca, con mucha cola y chata. Le dije, no mamá, yo quiero hacerme las lolas", recordó Cirio.Continuando con la anécdota la co conductora de La Peña agregó, "iba a piano y estudiaba, no porque me gustara sino porque era una de las materias. Y como empecé a tomar clases particulares mi mamá pensó que me fascinaba el piano, que no era eso, y me regaló uno para mis 15. No quería eso. Casi me muero. En realidad, a los 16 ya estaba planeando hacerme las lolas. Era hiper flaca, con mucha cola y chata. Le dije, no mamá, yo quiero hacerme las lolas".Si bien poco después logró su cometido y pasó por el quirófano, aunque la música no era lo suyo, no se deshizo del instrumento de teclas. ¿Qué es de la vida del piano? "Al final nunca lo vendí y sigue en la casa. Y ella hizo todo, porque a los 16 me regaló las lolas. Y ahora siempre me dice, ¿cuándo te vas a llevar el piano para Cloe? Nunca, va a quedar ahí", remató la vedette.Pero hay una parte importante de la historia que tiene que ver con el momento en que convence a su madre para que la apoye en su deseo de aumentar la delantera. Fue entonces cuando Jésica revivió ese momento y contó, "no sé cómo me llamaron para un programa de Chiche Gelblung donde habían varios cirujanos que debatían a favor o no de las chicas que se operaban antes de los 18. Le dije a mi mamá que vayamos y si todos estaban de acuerdo con que sí me dejara. La mayoría decía que no, menos uno que es mi cirujano hasta el día de hoy. Ahí le dije, mamá, es él. Fuimos y le hablamos".Cerrando el tema de debate, el conductor de PH la puso en su lugar de madre y le preguntó que haría ella en su lugar. A lo que la mujer de Martín Insaurralde, sin dudarlo, lanzó, "si viene Cloe con que quiere operarse a los 16 le digo que no".