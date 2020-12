Se incendió casa del empresario Alan Faena en exclusiva zona de Uruguay

Una casa ubicada en un predio próximo a la boya petrolera en José Ignacio, Maldonado, se incendió este domingo y las pérdidas fueron totales. Era propiedad del empresario argentino Alan Faena.Según confirmó a El País el vocero de Bomberos, Pablo Benítez, una dotación de bomberos que funciona en la boya petrolera concurrió al lugar cerca de las 14:00, tras un llamado recibido por el 911.Al llegar al lugar la casa, que no es la principal sino que es una destinada para huéspedes, estaba prendida fuego. "Había tomado toda la estructura con llamas muy intensas, fuego violento y mucho humo", informó Benítez.El cuerpo que concurrió al lugar trató de minimizar las llamas para evitar que se propagara por el entorno ya que hay mucha vegetación y otras casas. El fuego fue controlado pero no se pudieron evitar los daños.La casa, de 300 metros cuadrados, fue afectada en su totalidad. "El techo colapsó y tenía revestimiento interior y exterior de madera. Las pérdidas fueron totales", explicó Benitez. La estructura fue evaluada y se constató que no tiene riesgo de derrumbe."Se están investigando las causas, estiman un factor accidental pero no se descarta ninguna hipótesis aún. Se tomó contacto con el casero que fue quién alertó y en la casa no había nadie en el momento del siniestro", finalizó.