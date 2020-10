El hijo Vicky Xipolitakis tiene Covid-19: "Que todo esto pase rápido"

Vicky Xipolitakis estaba viviendo un momento glorioso en Masterchef Celebrity. En contra de todos los prejuicios, fue la primera participante en colgarse la medalla de oro al presentar su plato de cerdo envuelto, y programa a programa se superaba a sí misma. Como si fuese poco, en una de las últimas emisiones arregló una cita con Germán Martitegui, integrante del equipo de jurados del certamen gastronómico de Telefe, con quien pareciera tener ganas de entablar un vínculo más allá de lo laboral.



Lamentablemente para ella, al igual que para todos los otros participantes, la situación epidemiológica del programa conducido por Santiago del Moro no es la mejor. Después de que El Polaco -y su pareja, Barby Silenzi- dieran positivo de coronavirus, la producción decidió hisopar a todos los cocineros del certamen. Los resultados de los tests indicaron que tanto Vicky como Martitegui también contrajeron el virus.



La Griega, que será reemplazada por Christian Sancho, confirmó la noticia a través de su cuenta en Instagram. "Tomo coraje para grabarles este video entre el miedo de no saber qué puede llegar a pasar y el dolor por la situación, porque siempre tomé todos los recaudos pero tuve que salir a la calle ya que tengo un bebé al que mantener", dijo en el posteo.



"No quería dejar de agradecerle a la gente por el amor. Los amo, me hacen muy feliz. Esta cocinerita va a volver con todo. Se va a guardar unos días, pero nos vemos pronto. Gracias, los amo. Y me quedo acá para cuidarlos a ustedes", les dijo a sus seguidores.



Además, detalló los síntomas que tenía cuando la diagnosticaron con COVID-19: tos seca, fiebre, cansancio corporal y falta de aire. Nada de eso quebró la fortaleza que necesita para estar junto a su hijo, Salvador Uriel, de un año y diez meses, fruto de su relación con el empresario Javier Naselli.



Ella está criando sola a su hijo y sabía que era una posibilidad que él también se contagiara. El sábado pasado, el programa de Crónica TV El run run del espectáculo informó que el pequeño Salvador también dio positivo de coronavirus.



En diálogo con Teleshow, Vicky confirmó la noticia y, ante la consulta sobre cómo se sienten ella y su pequeño, se limitó a manifestar: "Estoy poniendo la mejor energía para que todo esto pase rápido".



Juan Etchegoyen, panelista de El run run del espectáculo, contó que Vicky tenía pensado volver el martes a las grabaciones de Masterchef Celebrity. Sin embargo, ante esta situación, habrá que esperar unos días más. Por supuesto, tal como dijo la Griega, lo más importante en este momento es la salud de Salvador.



"Me cuentan que en Telefe también hay preocupación porque Vicky es una de las personas que más mide: la televisión es rating y con Vicky es cuando más rating hace el programa. Se duda de que suceda lo mismo con el reemplazante, que es Christian Sancho. Entonces, hay preocupación por si Vicky no vuelve, ya que es una de las protagonistas más importantes del show", explicó Etchegoyen.



Respecto a los otros contagiados de coronavirus, El Polaco es reemplazado por Natalie Pérez hasta que se recupere (las grabaciones se realizan con dos semanas de anticipación), mientras que la prestigiosa Dolli Irigoyen ocupa el lugar de Martitegui en el jurado.

Fuente: Teleshow