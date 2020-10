"A mí me guuuu": El sensual baile de Flor Vigna

De las escaleras de su departamento a la terraza. Con la primavera recién llegada, el sol que pega más fuerte y el calor que nos motiva a salir al aire libre y disfrutar, Florencia Vigna se calzó un short corto, una blusa blanca muy llamativa y se fue a la terraza de su departamento a protagonizar un baile muy sensual.Al ritmo de Me gusta de la cantante brasileña Anitta junto con Cardi B y Myke Towers, la ex Bailando calentó motores en su cuenta de Instagram tras hacer el challenge del nuevo tema furor de reggaetón que ya cosecha más de 31 millón de visitas en Youtube y en las plataformas musicales."A mí me guuuu", lanzó al pie del video, para introducir el tema que posteó en sus redes sociales, donde se la puede ver bailando suelta, desatada y disfrutando del calorcito de esta primavera.