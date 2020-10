Barby Franco reveló detalles de sus crisis con Fernando Burlando

Barby Franco y Fernando Burlando ya llevan una década juntos y recurrentemente tiene que responder sobre sus ganas de casarse o de agrandar la familia. En esta oportunidad, la modelo se refirió a las crisis que atravesaron en el último tiempo."¿Cómo está todo con Burlando?", le preguntó Carolina Pampita Ardohain."Muy bien, re bien. La verdad que la semana pasada medio que nos pegó la cuarentena y nos peleamos. Yo me quedé tres días en el campo y él se vino para acá. Ahora nos volvimos a amigar", contó Barby Franco."Es la fórmula. ¿Cuánto tiempo llevan juntos ya?", quiso saber Pampita."Diez años, es un montón. Por momentos me pasa que tiro mucho de la soga y del otro lado ya se están cansando", reconoció Franco."Y. . . sos media malcriada", observó la conductora de Pampita Online (Net TV)."Es una estrategia que ya no va", admitió Barby."¿Con qué motivo tirás de la soga?", indagó Pampita."He llegado a estar un mes sin hablarle y pasarle por al lado como si no existiera en este mundo", describió Barby Franco."¿Y duermen en la misma cama?", se interesó la conductora."Sí, pero hago un caminito de almohadas en el medio de la cama, que es bastante grande", expuso Franco."¿Nadie pasa una patita por abajo?", le consultó Pampita."No. Esa es mi parte mala, juro que fui al psicólogo y todo, pero no", asumió Barby."¿Y cómo se reencuentran? ¿Cómo cortan eso de no hablarse?", preguntó Carolina."De a poco. Hablemos de un video de TikTok, por ejemplo, y nos vamos reencontrando. Por lo general, él cede primero", concluyó Barby.