Carla Peterson y su intimidad con Martín Lousteau en cuarentena

¿La cuarentena conspira contra las parejas o las fortalece? Esa es la pregunta. Después de ver una gran cantidad de parejas famosas que sucumbieron al aislamiento y terminaron por separarse, hay otras que resisten y disfrutan del tiempo juntos.Y de su intimidad con el economista Martín Lousteau habló la actriz Carla Peterson (46). Lo hizo con Estelita en un imperdible ida y vuelta para el programa Estelita en casa, que emite la pantalla de América.Es que la entrevistadora quiso saber si el aislamiento contribuye a la pareja o les juega en contra. "¿En la cuarentena da para más o menos intimidad?", preguntó con su particular estilo y quien respondió fue elpropio Lousteau que entró mientras la actriz charlaba con Estelita vía videollamada.

"24×7 encerrados con el hijo que no puede ir a otro lugar", dijo el senador Nacional en referencia a Gaspar, el hijo que tienen juntos. "Es más complicado, no lo podés mandar a lo de la abuela, por ejemplo", respondió la talentosa actriz.Además, mientras el político no estaba, Estelita disparó: "No lo conozco tanto pero siento que lo amo. Me da como sensible, me dan ganas de chuparle los rulos. Con todo respeto".

Enganchada con la tónica de la entrevista, Carla arremetió: "Él se moja los rulos para atrás. A la mañana es un buen momento para chuparle los rulos". Después, la actriz admitió que tanto ella como su pareja son bastante llorones y eligió entre una noche de sexo desenfrenado o un plato de milanesa a caballo con papas rejilla."¿No pueden ser las dos nunca?", dijo primero. "Prometeme la milanesa y después seguimos", continuó, para después finalizar seriamente: "Creo que prefiero una noche de sexo desenfrenado".