Ivana Nadal blanqueó su romance con el ex de Nati Jota

La modelo Ivana Nadal (29) está comenzando un romance con Bruno Siri (26), ex pareja de su "amiga" Nati Jota (26).Las pruebas de esta incipiente relación entre el reciente ex de Jota, que se separaron hace solo 9 meses, se pueden chequear con la lluvia de likes de Nadal al rugbier, quien se los retribuye.Y ahora, fue la propia Nadal quien posteó una foto junto a Bruno en la que se están dando un abrazo, confirmando la "buena onda" entre ellos. La modelo agregó dos emojis a su publicación (????) y además etiquetó al rugbier."En caso de ser verdad, no me afecta que salgan. Sí es cierto que me sorprendió. Está todo bien de mi parte, solo que me sorprendió", dijo Jota a Paparazzi.